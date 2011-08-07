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市场报道 | 2011年 8月 7日 星期日 15:45 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货8月2日持仓报告(表)

路透8月5日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月2日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(144,447口)

52,682 22,025 6,751 71,609 105,213 131,042 133,989 13,405 10,458

较7月26日变动(增加5,536口)

999 2,107 1,010 3,902 1,864 5,911 4,981 -375 555

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

36.5 15.2 4.7 49.6 72.8 90.7 92.8 9.3 7.2

各类交易商数量(总计为240家)

96 64 50 49 62 169 155 (完)

--编译 张若琪;审校 蔡美珍

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