〔CFTC报告〕ICE棉花期货8月2日持仓报告(表)

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透8月5日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月2日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(144,447口)
52,682 22,025 6,751 71,609 105,213 131,042 133,989 13,405 10,458
较7月26日变动(增加5,536口)
999 2,107 1,010 3,902 1,864 5,911 4,981 -375 555
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
36.5 15.2 4.7 49.6 72.8 90.7 92.8 9.3 7.2
各类交易商数量(总计为240家)
96 64 50 49 62 169 155 (完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。