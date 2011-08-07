〔CFTC报告〕NYMEX原油期货8月2日持仓报告(表)

台湾汇市：外资买汇稍强令台币回贬至31大关附近，股市维稳
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
路透8月5日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至8月2日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,528,978口)
329,837 182,461 398,882 709,772 891,003 1438491 1472346 90,487 56,632
较7月26日变动(增加22,316口)
-3,242 8,149 20,470 -568 -10,890 16,660 17,729 5,656 4,587
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
21.6 11.9 26.1 46.4 58.3 94.1 96.3 5.9 3.7
各类交易商数量(总计为349家)
124 99 161 87 102 302 290 (完)
--编译 张若琪;审校 蔡美珍
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。
路透台北2月7日 - 台湾10年106/4 首日发行前交易殖利率周二盘初低于预期；交易员表示，主要反应美债上日殖利率收跌的利多，并带动五年券106/2殖利率跟进走跌，后续关注买盘追价力道及美债后市 。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)