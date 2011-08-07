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市场报道 | 2011年 8月 7日 星期日 15:46 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货8月2日持仓报告(表)

路透8月5日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至8月2日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,528,978口)

329,837 182,461 398,882 709,772 891,003 1438491 1472346 90,487 56,632

较7月26日变动(增加22,316口)

-3,242 8,149 20,470 -568 -10,890 16,660 17,729 5,656 4,587

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.6 11.9 26.1 46.4 58.3 94.1 96.3 5.9 3.7

各类交易商数量(总计为349家)

124 99 161 87 102 302 290 (完)

--编译 张若琪;审校 蔡美珍

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