《美国经济焦点》7月非农就业增长优于预期纾缓衰退疑虑,失业率稍降

* 7月非农就业岗位增加11.7万,民间部门就业岗位增加15.4万

* 失业率从9.2%降至9.1%

* 平均时薪增长为2008年以来最大

* 数据纾缓衰退疑虑,但市场依然震盪

记者 Lucia Mutikani

路透华盛顿8月5日电---美国7月非农就业岗位增幅高于预期,缓解了经济再度衰退的疑虑,并纾缓美国联邦储备理事会(FED,美联储)对疲弱的经济提供更多支撑的压力.

劳工部周五公布的数据显示,非农就业岗位增长在先前两个月意外放缓後,7月增加11.7万个,优于分析师预计的增加8.5万.

失业率则由6月的9.2%降至7月的9.1%,但那是由于受挫的求职者放弃寻找工作.但在过去一周接二连三令人失望的数据後,这份报告仍令人鼓舞.[ID:nCN1880057]

"这显示美国经济并未全然了无生气.我们仍有可能回到正轨,由温和成长到明年强劲复苏."瑞士再保险经济研究暨谘询主管Kurt Karl称.

平均时薪增加0.1美元,创2008年11月以来最大增幅,这对支出也是利多.平均时薪同比增长2.3%,同比增幅为2009年10月以来最大.

在此同时5月和6月非农就业岗位总计增长也较前值上修了5.6万个.

另一份报告则显示,6月消费者信贷大增155亿美元,创2007年8月以来最大增幅,也是经济充满希望的另一迹象.[ID:nCN1880681]

但就业数据显示,劳动力市场要恢复健全仍需加把劲.每个月至少需增15万个工作岗位,才能让失业率不再进一步扬升;且衰退期间丧失的870万个岗位迄今仅恢复200万.

美国总统奥巴马周五再度呼吁延长一项薪资税减免和紧急失业津贴政策,以帮助支撑经济.

参阅就业岗位变动相关图表,请点击(r.reuters.com/cyt92s)

参阅就业岗位差距相关图表,请点击(r.reuters.com/nyt92s)

参阅就业参与率相关图表,请点击(r.reuters.com/wev92s)

就业数据未能阻挡全球股市的颓势.

美股开高但剧烈震盪,主要股指还一度下挫2%,收盘涨跌互见.道琼工业指数.DJI上扬60.93点,或0.54%,报11,444.61点;标准普尔500指数.SPX微跌0.69点,或0.06%,报1,199.38点.Nasdaq指数.IXIC回落23.98点,或0.94%,报2,532.41点.

美元.DXY全面走疲,投资人承接风险意愿稍回升.但金价XAU=上涨,显示避险心态并未完全消散.

**就业岗位增长全由民间部门贡献**

7月非农就业岗位的增长全数是由民间部门所贡献,民间部门就业岗位7月增加15.4万,高于6月修正後的8万个.政府部门就业岗位则减少3.7万个,连续九个月减少.

虽然民间部门雇主7月重现聘雇意愿,但民主和共和两党在国会就提高美国债务上限的丑陋政治角力,可能打击聘雇意愿.

美联储将于周二开会,联储决策人士曾说,在采取进一步行动前盼先观察经济如何进展.

高盛周五将美国第三季国内生产总值(GDP)预估环比年率由成长2.5%下调为成长2.0%,但即便如此,仍较第二季为佳.其他许多分析师本周也纷纷下调预估值.

7月除政府部门外,各部门就业普遍呈现增长.制造业就业岗位继6月增加1.1万个後,7月亦增加2.4万个;其中多数来自汽车业.建筑业岗位则增8,000个,6月为减少5,000个.(完)