〔欧洲政经〕意大利承诺加速改革以换取欧洲央行支持,盼止市场颓势

* 意大利总理贝鲁斯柯尼承诺加速撙节及改革

* 欧盟称其宣布方向正确

* 欧洲央行要求意大利采取改革措施,以换取对意大利的支持行动

路透罗马/法兰克福8月5日电---意大利屈服于全球压力,承诺加速撙节措施和社会改革,以换取欧洲央行提供融资协助.

意大利总理贝鲁斯柯尼称其政府将把平衡预算措施的时程提前一年至2013年,并加快推动福利及就业市场改革.

"我们认为,加速推行我们近来在财政计画法中的措施,让我们得以在2013年前,而不是2014年来提前实现平衡预算的目标是适当的."贝鲁斯柯尼在记者会中表示.此前他与德国总理梅克尔等全球领导人和美国财长盖特纳透过电话进行了一天的讨论.

熟悉内情的消息人士告诉路透,欧洲央行曾要求意大利采取这样的行动,换取其买进意国债券来纾解意大利的压力.

欧洲央行对于意大利的宣布并未立即做出反应,但一名欧盟执委会发言人表示,意大利是对欧盟经济暨货币事务执委雷恩当天稍早展开的评估做出回应,并称意大利"作法方向正确".

投资人对贝鲁斯柯尼政府提出的480亿欧元撙节方案本未留下深刻印象,部分是因出于政治因素,措施中大多数要延至预计2013年的大选後才进行.

欧洲央行购买爱尔兰和葡萄牙债券,但并未买进意大利和西班牙债券,令市场失望.由于担心意大利和西班牙也需求援,两国债券收益率本周大幅攀升.

如今这种情况似乎迫使意大利采取了行动.

"基本上可说,如果意大利和西班牙在财政和结构改革方面作出更多努力,欧洲央行就可能开始买进这两国的债券."一名欧元区高层官员告诉路透.

西班牙央行总裁冈萨雷斯-帕拉莫称,他预计西班牙8月19日将宣布进一步措施,确保其实现预算撙节目标.

在贝鲁斯柯尼做出宣布後,Unicredit Research副总裁Chiara Corsa做出分析评论表示,"这是我们乐见的反应,毫无疑问,至少可说政府承诺要采取外界要求的措施."

但她也指出,欧盟曾呼吁意大利采取更多经济自由化措施以提振成长,但贝鲁斯柯尼和意大利经济部长特雷蒙蒂却略过这部分未予回应.她并称,其行动是否已足以平抚市场震盪"取决于市场是否相信其所言."(完)