《欧洲政经焦点》欧洲央行将"积极执行"买债计画,尽力遏阻危机蔓延

台湾股市：大盘遭遇获利了结小跌，宏达电营收疲弱股价挫跌
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)
* 欧洲央行将果断介入市场
* 德国、法国称EFSF不久後可望买进债券
* 欧洲央行料买进意大利、西班牙债券
* 考虑流动性挹注
路透法兰克福8月7日电---欧洲央行(ECB)周日表示,将"积极执行"备受争议的买债计画,以力搏欧元区债务危机,暗示其将买入西班牙和意大利政府债券,以遏阻金融市场危机蔓延.
经过罕有的周日晚间电话会议,欧洲央行对意大利和西班牙宣布新减赤措施和经济改革措施,以及法、德对欧元区救援基金将负责买债的承诺表示欢迎.欧元区救援基金或在10月投入使用.
"这是基于上述评估,欧洲央行将积极执行其证券市场计画(Securities Markets Programme),"欧洲央行声明称.
在欧洲央行上周适度买债却似无法阻止危机延烧至欧元区较大经济体後,这份声明稿显示了央行尽力灭火的转折.
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张若琪/刘秀红；审校 杜明霞/陈宗琦)
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