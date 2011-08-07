《欧洲政经焦点》欧洲央行将"积极执行"买债计画,尽力遏阻危机蔓延

* 欧洲央行将果断介入市场

* 德国、法国称EFSF不久後可望买进债券

* 欧洲央行料买进意大利、西班牙债券

* 考虑流动性挹注

路透法兰克福8月7日电---欧洲央行(ECB)周日表示,将"积极执行"备受争议的买债计画,以力搏欧元区债务危机,暗示其将买入西班牙和意大利政府债券,以遏阻金融市场危机蔓延.

经过罕有的周日晚间电话会议,欧洲央行对意大利和西班牙宣布新减赤措施和经济改革措施,以及法、德对欧元区救援基金将负责买债的承诺表示欢迎.欧元区救援基金或在10月投入使用.

"这是基于上述评估,欧洲央行将积极执行其证券市场计画(Securities Markets Programme),"欧洲央行声明称.