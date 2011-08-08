〔金砖国家〕8月5日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月8日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月5日(周五)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌31.95点或2.98%,报1,041.07点.
中国股市:隔夜美股等外盘重挫冲击中国股市沪综指大幅收跌2.15%至一个半月来新低,盘间一度触及10个月来低点.分析人士称,外围市场恶劣表现令近期走势疲弱的国内股市再受打击,市场信心遭重创,料短线後市虽有反抽可能,但仍将弱势下行.沪综指.SSEC收报2,626.423点,大跌57.616点,或2.15%.[.SSCN]
香港股市:香港股市录得2008年金融危机迄今最高单日跌幅,未来预计仍有可能下挫;因欧洲债务危机加剧及西方国家成长停滞引发全球股市下挫,投资者削减景气循环类股仓位.恒生指数.HSI重挫4.29%,收报20,946.14点,恒生国企指数.HSCE大跌3.86%至11,434.59点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五即期汇价继续收跌,中间价亦有所回落,因对全球经济前景的担忧四起、欧债疑虑重炽,且日本干预汇市等,均对海外美元暂时形成支撑.[CNY/CN][ID:nCN1879399]
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印度股市:重挫2.2%,收在近14个月低点,因全球经济衰退疑虑再起,引发全球市场挫跌.指标BSE指数.BSESN收跌2.2%至17,305.87点,为2010年6月来最低收位,并创5月初以来单日最大跌幅.盘中一度跌至16,990.91点的14个月低点.该指数周线下挫4.9%,创2010年10月26日以来单周最大跌幅.[.BO]
印度汇市:印度卢比下跌,受股市挫跌影响,卢比盘中跌至五周低点.卢比兑美元INR=D2收报44.7350/7400,较周四收盘价44.545/555贬0.4%.盘中一度触及44.8550,为6月29日来最低点.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,798.750点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低2.86%,报929.37点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.84%,报28.3151;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌1.21%,报40.2325.
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巴西股市:走势震盪,终场勉力小涨.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高0.26%至52,949.22点.[ID:nN1E7741SP]
巴西汇市:雷亚尔兑美元BRBY升0.26%至1.5830.盘中走势震盪,一度下跌0.8%,但涨幅一度达0.7%.[ID:nN1E7741NA]
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南非股市:未幸免于全球市场的溃散,创2010年5月以来最糟一周表现.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌1.08%至25,993.94点,周线大跌6.9%.综合指数.JALSH跌1.17%至29,256.75点.[.JALSH]
南非汇市:南非兰特兑美元收高,但全球市场风险人气脆弱,涨势下周料难以维持.1535GMT,兰特兑美元ZAR=D3涨0.3%,报6.90.[.JALSH](完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。