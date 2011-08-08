欧洲经济指标预测--8月8日-8月15日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月8日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月8日当周--------------------------------
8月8日(一)
0545 瑞士未经季节调整的失业率 7月 2.8% 2.8%
经季节调整的失业率 3.0% 3.0%
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 1.9 5.3
2201 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 7月 -0.50% -0.6%
2301 英国RICS房价差值 7月 负27 负27
8月9日(二)
0545 瑞士消费者信心指数 第三季 负5 负1
0600 德国贸易收支(亿欧元) 6月 顺差130 顺差128
出口(较前月) -1.5% +4.3%
进口(较前月) -0.3% +3.7%
0645 法国年内迄今预算(亿欧元) 6月 -- 赤字684
0830 英国工业生产(较前月) 6月 +0.4% +0.9%
(较上年同期) +0.2% -0.8%
制造业产出(较前月) +0.2% +1.8%
(较上年同期) +2.9% +2.8%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 6月 逆差81.0 逆差84.8
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差49.0 逆差51.1
8月10日(三)
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月终值 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.6% +2.6%
0645 法国经常帐(亿欧元) 6月 -- 赤字55
0645 法国工业生产(较前月) 6月 -0.6% +2.0%
0930 英国央行通胀报告 8月
8月11日(四)
0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 6月 -0.6%
(较上年同期) +8.5%
8月12日(五)
0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.3% +0.90%
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.3% +0.1%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
0800 意大利全球贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差24.07
对欧盟国家贸易收支(亿欧元) -- 逆差6.00
0900 欧元区工业生产(较前月) 6月 持平 +0.1%
(较上年同期) +4.4% +4.0%
0900 意大利CPI(较前月) 7月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
HICP(较前月) -1.7% -1.7%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
------------------------------------8月15日当周--------------------------------
8月15日(一)
0715 瑞士6月综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.4%
(较上年同期) -0.5%
1600 意大利市场因假期休市
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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