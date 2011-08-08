〔台湾经济〕政府称经济基本面健全,财政仍稳健

路透台北8月8日电---信评公司标普(S&P)调降美债的评等,全球第六大持有美债的台湾央行指出,美国联准会货币政策及持有美债的主要国家均已表示,不受美债信评降等的影响;至于财政部也称,相较之下台湾的财政相对健全.

台湾央行于美债被S&P调降至"AA+"等级之後,发出新闻稿表达上述意见.央行称,信评公司的评等具主观性,若观察目前投资者有所疑虑的西班牙,各信评公司所给予的债信,反较台湾、日本及中国大陆为佳,均显示该信评公司债信评等主观,且无法反映一国真正的经济规模、金融市场广度、深度及举债能力.

此外,财政部也表示,台湾目前的债务馀额占国内生产总值(GDP)比率与各国比较,仍属相当稳健,并且台湾并无外债,与欧美国家向外举借之情形并不相同,不致引发债信危机问题.

台湾央行副总裁周阿定上周四接受专访时表示,央行内部有一风险控管小组,随时监控国际金融情势、经济的变化,并依此调整外汇存底的操作.[ID:nCT0387256]

他并称,近期因美欧债信的风险增大,使得全球金融市场的波动度甚大,这是短期的影响.

标准普尔将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.[ID:nCN1880785]

台湾央行认为,虽然美国长期债信降级,但依据国际投资银行评估,美国举债之利息成本每年约增加1,000亿美元,但若参考日本之经验,日本在2001年亦曾被S&P调降信用评等(自"AAA"降为"AA+"),目前甚至被降至"AA-",但日本公债之举债成本并无明显不利之影响,美国举债成本是否因此而增加,仍有待观察.

由于美债被调降评等令金融市场大跌,台湾总统马英九在周末也特别呼吁投资人应保持冷静,并强调台湾的经济发展相当健全,回应了上周五大跌的台湾股市.TWII.

上周五台股收盘暴跌5.58%,创近一年的收盘新低位.(完)