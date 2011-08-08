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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 08:16 BJT

《外汇动态》G7称同意就汇率采取适当行动後,美元获得些许支撑

2348GMT--七大工业国(G7)发表声明称将密切讨论关于因应外汇市场的行动,并同意就汇率采取适当的行动之後,美元获得些许支撑.[ID:nCN1881211]

标准普尔调降美国评级至AA+之後,美元承受下行压力.不过投资人仍不愿意在78日圆以下太过积极抛售美元.东京交易员说,这是因为市场慎防干预的日圆卖盘以及G7声明所致.

美元/日圆JPY=持稳在78.37,此前曾跌至日内低位77.93.欧元/美元EUR=上涨0.3%,报1.4312美元.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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