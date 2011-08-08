《台湾报摘》--工商时报8月8日

* 头版头条:

--美国主权债信评等遭降,全球市场有如待宰羔羊,周日中东股市全面倒地,可能就是本周市场写照;周一率先开盘的亚洲市场则是神经紧绷,预料亚股以跌面居多,亚币兑美元可望走升,亚债可能随美债下滑.

* 其他:

--针对美国债信评等遭降可能冲击汇市,中央银行拟出"内外双通报机制"的因应之道.对内由大型公股行库在盘中针对大额买卖单即时回报,供央行决定是否进场调节;对外则和亚洲其他央行互通声息,务求稳定货币,力阻投机客.

--美银美林证券亚太区下游硬体制造产业首席分析师郑胜荣指出,宏达电(2498.TW)每支手机所支付的权利金若为5与15美元,明年营业获利成长率将分别为21%与负1%.此外,因宏达电已在每季财报针对权利金支付进行相关提列,预估整体冲击应会小于预期.

--笔记型电脑族群8月底将进入超级法说周,释出第三季景气展望.不过,根据厂商初步透露,由于欧美市场疲弱,预期9月返校需求并不强劲,笔电产业下半年旺季效果将不明显.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.