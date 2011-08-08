〔芝加哥期市〕美国大豆、小麦连续第四日下跌,标普调降评级令市场承压

路透新加坡8月8日电---美国小麦和大豆期货周一下跌约0.5%,连续第四个交易日下跌.玉米也下跌,此前标普调降美国的AAA评级令美国遭受前所未有的打击.

2336GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米合约CZ1下跌0.7%,报每蒲式耳6.98美元.9月小麦期货WU1下跌0.6%,至每蒲式耳6.74-3/4美元.11月大豆期货SX1下跌0.8%,至每蒲式耳13.25美元.

"底线是基本面的变化并不大,更多是受到宏观题材的因素,"FCStone Australia的资深市场经理Brett

Cooper说."情况显示市场的避险潮仍在持续,资金从农产品市场外流."

标准普尔周五调降美国AAA的债信评级,标准普尔将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升.此举或最终令美国政府、公司和消费者的借款成本上升.[ID:nCN1880785]