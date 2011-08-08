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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 08:52 BJT

《台湾报摘》--经济日报8月8日

* 头版头条:

--为避免欧美双债风暴严重冲击市场,七大工业国(G7),20国集团(G20)和欧洲央行(ECB)都赶在亚洲市场本周一开盘前召开紧急会议商讨因应对策,试图稳住投资人信心.但受美国被降级影响,中东股市7日率先大跌,新兴市场教父墨比尔斯警告,市场波动将加剧.

* 其他:

--因应美国头一次遭信评公司降等,恐在今天持续重创全球股汇市,台湾副总统萧万长昨日紧急邀集财经高层研商对策,今早政府四大基金将待命伺机下场,必要时再启动国安基金护盘.

--经济部次长林圣忠表示,近日美股大跌、债信评等遭调降,冲击全球金融市场,但对台湾产业尚无直接及立即影响,且目前国内实质面经济相关指标仍有不错表现,请民众勿过度担忧.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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