《台湾报摘》--经济日报8月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--为避免欧美双债风暴严重冲击市场,七大工业国(G7),20国集团(G20)和欧洲央行(ECB)都赶在亚洲市场本周一开盘前召开紧急会议商讨因应对策,试图稳住投资人信心.但受美国被降级影响,中东股市7日率先大跌,新兴市场教父墨比尔斯警告,市场波动将加剧.
* 其他:
--因应美国头一次遭信评公司降等,恐在今天持续重创全球股汇市,台湾副总统萧万长昨日紧急邀集财经高层研商对策,今早政府四大基金将待命伺机下场,必要时再启动国安基金护盘.
--经济部次长林圣忠表示,近日美股大跌、债信评等遭调降,冲击全球金融市场,但对台湾产业尚无直接及立即影响,且目前国内实质面经济相关指标仍有不错表现,请民众勿过度担忧.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。