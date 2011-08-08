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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 09:19 BJT

〔台湾股市〕盘初跌逾2%,此前美国债信评级遭调降

路透台北8月8日电---台湾股市周一开盘下跌1.06%,追随亚洲其他市场跌势,此前美国债信评级遭调降.

加权股价指数.TWII开盘下滑83.53点至7,769.60点,後跌幅扩大至2.02%.上周五重挫5.6%,至近一年来的最低收盘水准.

电子类指数.TELI跌1.34%,金融保险类指数.TFNI降1.33%.

智能手机制造商宏达电(2498.TW)攀升1%.周五晚时公布的7月销售较上年同期上涨83.3%.

台币兑美元TWD=TP持平于29.025台币.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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