〔台湾股市〕盘初跌逾2%,此前美国债信评级遭调降

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月8日电---台湾股市周一开盘下跌1.06%,追随亚洲其他市场跌势,此前美国债信评级遭调降.
加权股价指数.TWII开盘下滑83.53点至7,769.60点,後跌幅扩大至2.02%.上周五重挫5.6%,至近一年来的最低收盘水准.
电子类指数.TELI跌1.34%,金融保险类指数.TFNI降1.33%.
智能手机制造商宏达电(2498.TW)攀升1%.周五晚时公布的7月销售较上年同期上涨83.3%.
台币兑美元TWD=TP持平于29.025台币.(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选