〔美国评等〕标普主管称未来美国评等仍有下降风险

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透华盛顿8月7日电---标准普尔负责主权评等的主管毕尔斯(David Beers)告诉"福斯周日新闻(Fox News Sunda)",他预计全球市场周一开市时,美国遭降评一事不会对市场造成"那麽大的冲击".他称美国评等仅由最高的AAA级"温和退步"到AA+.
被问到美国评等是否可能进一步遭调降时,毕尔斯称,标普的负向展望表示"有下降的风险".
他还表示,周五宣布调降美国评等非因任何政党的预算立场及其任何未来的协议,"我们认为两党都支持的协议,才能说是真正可靠的协议."
毕尔斯称美国财政部对标准普尔分析的抨击"完全歪曲事实".他表示,即便是以国会通过的债限协议来看,"美国的基础债务负担都正在升高,而且未来10年将继续攀升."(完)
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--编译 张若琪;审校 程琳
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。