《台湾重要政经日程》--8月8日-10月10日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
==================今日重要政经消息======================
8/8 (一)
--14:00 电电公会举办"大陆投资环境与风险调查"记者会.
--16:00 财政部公布7月进出口数据,6月出口年增率10.8%,进口年增率12.5%.
==================近期重要政经消息======================
8/10 (三)
--12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币.
8/17 (三)
--12:20 央行标售30年100/8期公债,金额300亿台币.
8/18 (四)
--17:00 主计处公布第二季国内生产总值(GDP),初估值为成长4.88%.
8/19 (五)
--16:00 经济部公布7月外销订单,6月年增率为9.18%.
--16:10 中央银行公布第二季国际收支.第一季经常帐顺差107.5亿美元.
8/22 (一)
--16:00 主计处公布7月经季节调整失业率,6月季调失业率为4.40%.
8/23 (二)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数,6月年增率为3.61%.
8/25 (四)
--16:10 央行公布7月M2货币总计数年增率,上月年增率为5.99%.
8/26 (五)
--16:00 经建会公布7月领先指标月增率,6月月增0.2%.
9/8 (四)
--12:20 央行标售91天期国库券,金额350亿台币.
9/12 (一)
--台湾金融市场因中秋节休市一天.
9/27 (二)
--12:20 央行标售10年100/9期公债,金额350亿台币.
10/10 (一)
--台湾金融市场因国庆日休市一天.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。