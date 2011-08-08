《全球重要经济事件一览表》--8月8日-8月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月8日(一)
东京--日本央行公布月报.
8月9日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期一天的利率会议,1815公布利率决定和政策声明.
华盛顿--能源资料协会(EIA)公布月度全球石油供需预估.
8月10日(三)
东京--日本央行公布7月11日货币政策会议记录.
伦敦--英国央行公布季度通胀报告.
奥斯陆--挪威央行举行议息会议,宣布利率决定(1200)并举行记者会(1245).
巴黎--国际能源署(IEA)公布月度石油市场报告(0800).
8月11日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月度公报(0800).
8月12日(五)
纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加关于地区经济状况的简布会(1400).
8月14日(日)
悉尼--世界银行行长佐利克在亚洲协会澳亚中心年度晚宴发表演讲(0930).
8月15日(一)
暂无重要经济事件预告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 杜明霞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。