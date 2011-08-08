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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 09:30 BJT

《全球重要经济事件一览表》--8月8日-8月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月8日(一)

东京--日本央行公布月报.

8月9日(二)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期一天的利率会议,1815公布利率决定和政策声明.

华盛顿--能源资料协会(EIA)公布月度全球石油供需预估.

8月10日(三)

东京--日本央行公布7月11日货币政策会议记录.

伦敦--英国央行公布季度通胀报告.

奥斯陆--挪威央行举行议息会议,宣布利率决定(1200)并举行记者会(1245).

巴黎--国际能源署(IEA)公布月度石油市场报告(0800).

8月11日(四)

法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月度公报(0800).

8月12日(五)

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加关于地区经济状况的简布会(1400).

8月14日(日)

悉尼--世界银行行长佐利克在亚洲协会澳亚中心年度晚宴发表演讲(0930).

8月15日(一)

暂无重要经济事件预告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 杜明霞

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