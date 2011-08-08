〔全球经济〕美国虽遭降评,俄罗斯尚无计画调整所持有的美元资产--RIA

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透莫斯科8月6日电---RIA Novosti引述俄罗斯央行一位高层官员的话说,在标准普尔调降美国的AAA评级後,俄罗斯并未计画立即调整其任何以美元计价的黄金或外汇储备.
"短期而言,这不会对我们有影响,"该媒体周六引述央行第一副总裁Sergei Shvetsov的话说.当被问及评级调降会否影响俄中长期的持有部位时,Shvetsov不愿置评.
俄罗斯周六所采取的立场要比中国冷静.Shvetsov说,(标普降级)不会影响俄罗斯金融稳定.俄副财长Sergei Storchak对国际文传电讯社说,标普的降级幅度很小.
俄罗斯是美国公债的前十大持有国之一,也是全球第三大的黄金及外汇储备持有国.该国5,350亿美元外储中约三分之一投资于美元工具.(完)
--编译 李婷仪;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。