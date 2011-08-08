〔美国政经〕盖特纳决定留任美国财长,之前曾受总统奥巴马挽留

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透华盛顿8月7日电---美国政府周日称,美国财政部长盖特纳在奥巴马总统的力请下将留任.盖特纳曾考虑在政府举债上限提高後就辞职.
"总统曾请盖特纳继续留任财政部,对他的这一决定,总统表示欢迎."白宫发言人Jay Carney在声明稿称.
盖特纳曾暗示,在国会通过债务上限调高案後他可能卸任,但政府官员暗示奥巴马和白宫幕僚长都力促他不要现在走.
在标准普尔周五调降美国债信评等後,调高债限之争如今已被新的忧虑盖过.
"盖特纳已让总统晓得他计画留任财长."助理财政部长Jenni LeCompte称."他期待承担应对我国所面临挑战的後续重要工作."(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
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