《外汇动态》美元/日圆持于78上方,因市场对日本干预持谨慎态度

0148GMT--美元兑日圆JPY=持于78上方,因为市场预计,七国集团(G7)发表声明後,若日圆大幅升值,日本央行/财务省应会出手干预.

"若投机操作大幅推升日圆,日本当局可能会再次干预,意图维持美元汇价在77.10日圆上方,也就是(上周四)最初干预时的汇价水平,"野村证券资深外汇策略师Yunosuke Ikeda表示,"G7今日发表声明後,日本当局对干预应会更加灵活,即便是单独行动.如果日本确实干预汇市,美元可能会大幅蹿升,或将升至80日圆附近,尽管汇市目前非常平静."

美元仍全线承压,但投机客可能不愿进一步购进日圆,因为他们所持日圆多仓的规模仍处于高位.

美元JPY=现报78.11,较周五下滑0.4%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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