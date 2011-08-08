〔台湾债市〕RP利率平稳,关注股汇走势与南山联贷案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月8日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一在亚洲市场大幅动盪下仍呈平稳走势.资金调度人士指出,受到美债被降评、担忧全球景气衰退等因素影响,全球股汇市剧烈波动,预料短期在资金大幅进出下,将对RP市场造成间接冲击.
另外,有银行人士表示,润成并购南山联贷案订于周三(10日)签约,银行团大多已经准备好贷款,但自8月中旬开始,仍需留意资金是否会自附买回市场抽离.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,与上日相同.
本地时间上午11:22时,台湾股市.TWII暴跌2.72%,报7,639.25点;台币兑美元TWD=TP微升2.6分至28.999元.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。