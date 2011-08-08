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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 11:38 BJT

〔台湾债市〕RP利率平稳,关注股汇走势与南山联贷案

路透台北8月8日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周一在亚洲市场大幅动盪下仍呈平稳走势.资金调度人士指出,受到美债被降评、担忧全球景气衰退等因素影响,全球股汇市剧烈波动,预料短期在资金大幅进出下,将对RP市场造成间接冲击.

另外,有银行人士表示,润成并购南山联贷案订于周三(10日)签约,银行团大多已经准备好贷款,但自8月中旬开始,仍需留意资金是否会自附买回市场抽离.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,与上日相同.

本地时间上午11:22时,台湾股市.TWII暴跌2.72%,报7,639.25点;台币兑美元TWD=TP微升2.6分至28.999元.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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