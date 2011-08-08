〔路透调查〕加元兑美元短期内料将走强,但2012年料将走贬

路透多伦多8月5日电---加元未来几个月料将小幅走强,之後则走贬,因全球经济成长疑虑带来压力,促使投资人转向黄金和美元等较安全的资产.

路透调查全球50位外汇策略师所得的预估中值显示,一个月後加元兑美元料将是0.951加元或1.0515美元,三个月後是0.96加元或1.0417美元.

加元兑美元六个月则料将贬至0.98加元,因全球经济成长放缓且加拿大升息的可能性降低,促使加元兑美元向平价水准靠拢.

一年後汇价料为0.99加元或1.010美元.

"目前我们见到的并非是阶段性疲弱,而是全球经济放缓拖长的情况似乎持续下去,"道明证券(TD Securities)首席外汇策略师Shaun Osborne表示.其对加元的预测和路透调查结果大致相符.

加元兑美元CAD=D4周五报约0.9781加元.

加拿大是七国集团(G7)中第一个在全球金融危机後升息的国家,去年6-9月已三次升息.但之後加拿大央行便按兵不动,许多分析师认为至2012年其进一步升息的可能性已降低.

在美债危机期间,由于投资人将资金分散至美元和欧元以外的投资,加元被定位为避险货币,不过这种看法已经消退,因和商品连动的加元又回到和厌恶风险资产连动的交投格局.

"加元曾经因储备多元化的资金流而受惠,因投资者将部分投资组合撤离欧元和美元,但这不会自动赋予加元的避险地位,"Osborne表示.

"加元和厌恶风险资产的正向连动性极高,因此举例而言,如果股市持续下跌或依旧相当低迷,那麽这将不利于加元."(完)