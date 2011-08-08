《即时观点3》台湾7月出口远优于预期,但前景保守看待

路透台北8月8日电---台湾财政部周一公布,7月出口金额较上年同期成长17.6%,远高于市场预期的成长9.15%;进口较上年同期则成长14.0%,亦高于市场预估的成长11.20%.

财政部新闻稿指出,7月电子产品出口76.9亿美元,资讯与通信产品20.4亿美元,均创历年单月新高.此外,7月对美国出口35.3亿美元,对日本出口16.7亿美元,均创历年单月新高.

7月贸易收支为顺差33.4亿美元,上月为顺差13.8亿美元.

台湾7月出口至中国(含香港)地区较上年成长15.1%,对美国及欧洲则分别成长22.5%及7.5%.6月则分别为成长4.6%、14.9%及9.7%.

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元,较上年同期变动率%):

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

TWEXP=ECI TWIMP=ECI TWBAL=ECI

2011年

7月 +17.6 +14.0 +33.4

6月 +10.8 +12.5 +13.8

**市场评论**

渣打银行经济分析师 符铭财:

成长幅度会远大于预期,是因为电子产品需求并没有想像的那麽差.虽然欧洲面临债信危机,但还是有实质需求.上个月触控面板等产品出口非常强劲.

对日本出口成长亦显示3月强震的影响已属轻微.

若这个力道可以维持,下半年亦可正面看待.下档风险在于美国消费者信心将受到目前的经济情势所影响.我认为全年出口成长约10%应该不是问题.

星展银行(DBS)分析师 马铁英:

数据真的很意外,可能有一些季节性的效应.我还没有看到外销订单反弹,所以出口风险在于下档而非上档.美国及欧洲情况肯定不算正面.因为欧美的财政问题,这些国家财政将必须整顿财政,而且可能必须削减财政支出.这将对需求不利.

不过,目前看来,我们还是认为第四季全球需求将出现复苏,因为还是有一些正面因素在支撑,例如油价下跌与日本复苏.前景不全然是负面的.

日盛证券分析师 曾馨玉:

尽管这个月的出口金额创下历史新高,但可能只是8、9月份出口提早显现.其中,7月对美国出口虽然成长许多,但整体存货水准偏高,後续清理库存力道有限,後势并不乐观.加上中国实质消费水准减少,欧洲经济状况也不好,所以我们对第三季出口仍是保守看待.

**市场反应**

--台币兑美元TWD=TP收盘持平,报29.025台币.

--台股加权股价指数.TWII收挫3.82%,报7,552.80点.

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾中央银行6月底调高重贴现率0.125个百分点至1.875%,为2009年1月以来的高位.至此,央行已连续五度调升利率半码(0.125个百分点).(台湾央行利率预测请见TWINT1)

--主计处7月底下修今年全年国内生产总值(GDP)成长率预估为5.01%.[TW/GDPCN]

--主计处对今年出口最新预估为成长15.33%,进口预估年增15.89%.

--许多台湾企业将电子零件出口到中国,进行组装後,再外销到美国等其他市场.中国(包括香港)目前为台湾最大出口市场;东协六国、美国也是台湾重要的出口地区.(完)

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