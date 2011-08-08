〔路透调查〕欧元8月波动率将持于高位,交投区间可能较上月缩窄

路透班加罗尔8月5日电---根据路透调查显示,在担心主权债务危机可能蔓延到意大利、西班牙的情况下,欧元料将是8月波动最大的主要货币,但是交投区间可能较上月更窄.

这个结论是根据路透8月汇率调查预估值的标准差,以及7月的月度年率化实际波动率水准的计算而得出的.

不过全球金融市场周四陷入动荡,货币汇率受到全面冲击,全球股市陷入一片混乱.就这点而言,如果市场持续动荡,这项数据将无法充分体现市况.

8月的欧元波动率料持于11.6%的高位,今年迄今的平均波动率为11%,过去10年为10%.

欧元兑美元EUR=7月的月度年率化波动率为12.1%,当时欧元区推出第二套希腊救援计画,采取行动积极防范危机蔓延至其他国家,而市场目前正在质疑其它国家的状况.

"这多少证实了市场的恐惧心理,他们担心这项计画背後的执行风险,也惟恐危机将延烧到意大利与西班牙,"T.D. Securities的外汇分析师Shaun Osborne说.他也是7月路透调查中预估最准确的分析师.

"市场动荡将持续到未来数月,直到情况更加明朗为止."

日圆兑美元JPY=的波动率本月料将比上月高,预计为9.7%.7月波动率为8.9%.日本央行可能进一步干预汇市是影响因素之一.

英镑GBP=波动率料将下降至7.4%,7月时为8.4%.

分析师表示,路透汇率调查中所得预估值的发散程度为未来一个月汇率的波动性提供了一个领先指标.

统计分析师表示,分析师对于某一货币预估值的发散化程度越高,接下来一月该货币对应的一个月年率化波动率也就可能越高.

对于未来月度年率化波动率的预估被用来计算外汇期权的价值.通常而言,作为衡量金融风险的一项指标,一种货币的预估交易区间越宽,就意味着购买相关选择权的成本越高.(完)