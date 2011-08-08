〔路透调查〕初级交易商下调美国成长预估,上调失业率预期(更新版)

(新增细节及分析师评论)

路透纽约8月5日电---路透调查显示,主要金融机构分析师下调美国今年经济成长的预估,并称美国联邦储备理事会(FED,美联储)有近三分之一的机率,在未来两年展开另一轮美国公债购买计画.

即便美国周五公布的7月非农就业岗位增长优于预期,周五受访分析师还上调一直到2012年的失业率预估.

15家初级市场交易商预估中值显示,美国2011年国内生产总值(GDP)环比年率料为成长1.8%,6月3日类似调查预估中值为成长2.65%.

数名初级交易商分析师称,他们是在显示成长乏力的政府报告後下调了对前景的预估.美国政府7月29日的报告显示,美国第二季GDP环比年率为成长1.3%,第一季仅为成长0.4%.

由于担心成长,初级交易商的分析师上调了美联储将需进行新一轮公债购买计画来支撑经济的机率.

12家初级市场交易商的预估中值显示,美联储未来两年展开第三轮量化宽松计画(QE3)的机率是27.5%.7月8日调查时的预估中值为20%.

"所有的可能性中,我们认为此刻最不可能的就是QE3,因为通胀预期仍高,且政治上也反对'印钞'."法国兴业银行分析师Aneta Markowska称.

初级交易商分析师还预计一直到2012年,失业率仍将居高不下,这可能为奥巴马总统2012年底寻求连任制造麻烦.

"就业报告只暂时缓和了二度衰退的疑虑,但更让人感觉到情况有令人泄气."汇丰证券美国分析师Ryan Wang称.

10家初级交易商的预估中值显示,2011年底美国失业率料为8.9%,高于7月8日调查预估的8.7%.

此外,14家初级交易商预估中值显示,2012年底美国失业率料为8.5%,也高于之前调查预估的8.1%.

成长前景放缓使交易商推迟美联储将利率由近零水准升至0.25%的预期.

16家初级交易商中,五家预期美联储将在2012年底前将利率由目前近零的水准调升;在7月8日的调查时,18家初级交易商有14家如此预期.(完)