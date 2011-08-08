〔表格〕台湾7月出口较上年同期成长17.6%,远优于市场预期

路透台北8月8日电---台湾财政部周一公布,7月出口金额较上年同期成长17.6%,远高于市场预期的成长9.15%;进口较上年同期则成长14.0%,亦高于市场预估的成长11.20%.

台湾7月出口至中国(含香港)地区较上年成长15.1%,对美国及欧洲则分别成长22.5%及7.5%.6月则分别为成长4.6%、14.9%及9.7%.