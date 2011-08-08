〔美国个股〕贝莱德称正寻找低接美国GSE债券机会

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透新加坡8月8日电---全球最大基金管理公司之一--贝莱德(BLK.N)一名高层主管周一表示,贝莱德已持续增加其全球信用投资组合的流动性,为美国评级调降等风险作好准备.
贝莱德固定收益及基本投资组合投资长Rick Rieder表示,贝莱德正在寻找机会,买进美国机构抵押债.
"政府发起企业(GSE)债券仍然是优质投资工具,而且为了提升我们投资组合的流动性,我们一直在买机构债,"Rieder透过电话向路透表示.
"随着波动加剧,机构抵押债市场可能出现一些走弱,但如果市场走弱,我们将再度加码,"他称.
Rieder表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能会拉长维持资产负债表规模的时间,并延长所持资产的存续期.他并称,美国不太可能出现经济衰退,但无法排除可能性;此外,美国公债作为担保的处理方式,不太可能受标准普尔降评影响.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张若琪
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。