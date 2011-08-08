〔台湾股市〕跌幅扩大至3%触及近一年低位,亚洲地区股市纷纷下行

路透台北8月8日电---台湾股市周一盘中进一步扩大下跌至3%,跟随其它亚洲地区股市颓势,因标普调降美国债信评等以及对欧洲困境的忧虑,沉重打击投资者信心.

台股加权指数.TWII盘中一度扩大跌幅至3%,最低来到7,617.69点,这也是近一年来的最低收盘水准.

亚洲其他市场也跌势惨重,尤其是中国沪市上证指数.SSEC、港股.HSI跌幅达约4%;日本日经指数早盘则收低1.3%,跌至五个月低点.

标准普尔上周五宣布将美国长期债信评级调降一个级距,至AA+,因担心美国政府预算赤字和债务负担上升;且展望为"负向",暗示未来12至18个月可能再度下调评级. [ID:nCN1880785]

外汇市场方面,美元承受下跌压力,但欧元则因为欧洲央行的稳定措施而获得支撑.而避险资产如黄金等再创新高,油市则因经济放缓疑虑而挫跌.

台股中电子类指数.TELI跌2.46%,金融保险类指数.TFNI降3.02%.

不过,智能手机制造商宏达电(2498.TW)逆势攀升逾1%.得益于周五晚时公布的7月销售较上年同期上涨83.3%.

台币兑美元TWD=TP盘中小升2.6分报28.999台币.(完)