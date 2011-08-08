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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 11:25 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收低1.3%,受美国降评消息拖累

路透东京8月8日电---日本股市日经指数周一早盘跌至五个月低点,上周评级机构标准普尔调降美国主权债信评等,所有类股全面下滑,但短期跌势似乎已经暂时告一段落.

不过分析师警告,全球经济疑虑持续延烧,中长期可能引发进一步下跌,虽然日经指数上周大跌5.4%之後已有所回稳,且美元守在78日圆上方.

"美国降评之後,日圆并未升值很多,而且其他评等机构并未跟进,投资人或许会退场观望,直到有更多诱因现,"瑞穗证券技术分析师Yutaka Miura称.

日经指数.N225早盘收跌1.3%,至9,178.03,东证股价指数.TOPX跌1.7%,至787.67.

市场分析师称,美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二将开会,投资人关注FED释出的讯息,研判是否会进一步宽松货币政策.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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