〔日本股市〕日经指数早盘收低1.3%,受美国降评消息拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月8日电---日本股市日经指数周一早盘跌至五个月低点,上周评级机构标准普尔调降美国主权债信评等,所有类股全面下滑,但短期跌势似乎已经暂时告一段落.
不过分析师警告,全球经济疑虑持续延烧,中长期可能引发进一步下跌,虽然日经指数上周大跌5.4%之後已有所回稳,且美元守在78日圆上方.
"美国降评之後,日圆并未升值很多,而且其他评等机构并未跟进,投资人或许会退场观望,直到有更多诱因现,"瑞穗证券技术分析师Yutaka Miura称.
日经指数.N225早盘收跌1.3%,至9,178.03,东证股价指数.TOPX跌1.7%,至787.67.
市场分析师称,美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二将开会,投资人关注FED释出的讯息,研判是否会进一步宽松货币政策.(完)
--编译 蔡美珍;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。