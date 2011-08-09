〔台湾货币市场〕8月9日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
路透台北8月9日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期567亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆6,946.8亿台币:
08/10 4,047.00亿
08/11 1,143.00亿
08/12 2,879.50亿
08/13 572.00亿
08/14 2,102.00亿
08/15 843.00亿
08/16 201.00亿
08/17 2,016.80亿
08/18 736.00亿
08/19 1,524.50亿
08/20 496.00亿
08/21 695.30亿
08/22 287.70亿
08/23 42.00亿
08/24 1,325.50亿
08/25 620.00亿
08/26 1,096.50亿
08/27 453.50亿
08/28 869.50亿
08/29 38.00亿
08/30 82.00亿
08/31 1,664.50亿
09/01 912.00亿
09/02 2,299.50亿
--公债还本付息394.175亿台币:
08/11 89甲11期12息 15.375亿
08/12 99甲7期1息 14.000亿
08/13 98甲5期2息 12.750亿
08/14 97甲5期3息 15.750亿
08/16 91甲7期9息 15.000亿
08/23 重交甲9期本金 300.000亿
08/23 重交甲9期15息 21.300亿
--国库券到期192.82亿台币:
08/26 财100-2 192.82亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--8/11: 财100-6期273天期国库券发行,金额300亿台币,8月10日标售.
--8/22: 100/8期30年期公债发行,金额300亿台币,8月17日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
**上市企业发放现金股利日程:
8/10 南亚塑(1303.TW) 369.0亿
8/16 联电(2303.TW) 140.3亿
8/17 中华电信(2412.TW) 428.5亿
8/19 宏达电(2498.TW) 299.0亿
8/19 台达电(2308.TW) 125.0亿
8/25 中钢(2002.TW) 269.0亿
8/30 仁宝(2324.TW) 119.0亿
9/2 广达(2382.TW) 138.0亿 (完)
--记者 李盈茜; 审校 乔艳红
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)