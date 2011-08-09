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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 08:06 BJT

〔台湾货币市场〕8月9日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北8月9日电---台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期567亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期2兆6,946.8亿台币:

08/10 4,047.00亿

08/11 1,143.00亿

08/12 2,879.50亿

08/13 572.00亿

08/14 2,102.00亿

08/15 843.00亿

08/16 201.00亿

08/17 2,016.80亿

08/18 736.00亿

08/19 1,524.50亿

08/20 496.00亿

08/21 695.30亿

08/22 287.70亿

08/23 42.00亿

08/24 1,325.50亿

08/25 620.00亿

08/26 1,096.50亿

08/27 453.50亿

08/28 869.50亿

08/29 38.00亿

08/30 82.00亿

08/31 1,664.50亿

09/01 912.00亿

09/02 2,299.50亿

--公债还本付息394.175亿台币:

08/11 89甲11期12息 15.375亿

08/12 99甲7期1息 14.000亿

08/13 98甲5期2息 12.750亿

08/14 97甲5期3息 15.750亿

08/16 91甲7期9息 15.000亿

08/23 重交甲9期本金 300.000亿

08/23 重交甲9期15息 21.300亿

--国库券到期192.82亿台币:

08/26 财100-2 192.82亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--8/11: 财100-6期273天期国库券发行,金额300亿台币,8月10日标售.

--8/22: 100/8期30年期公债发行,金额300亿台币,8月17日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.

**上市企业发放现金股利日程:

8/10 南亚塑(1303.TW) 369.0亿

8/16 联电(2303.TW) 140.3亿

8/17 中华电信(2412.TW) 428.5亿

8/19 宏达电(2498.TW) 299.0亿

8/19 台达电(2308.TW) 125.0亿

8/25 中钢(2002.TW) 269.0亿

8/30 仁宝(2324.TW) 119.0亿

9/2 广达(2382.TW) 138.0亿 (完)

--记者 李盈茜; 审校 乔艳红

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