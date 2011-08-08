〔台湾央行〕共发行6,666.5亿台币存单,发行馀额减少774.5亿

路透台北8月8日电---台湾央行周一表示,今日共发行6,666.5亿台币存单.相较存单到期金额7,441亿,存单发行馀额减少774.5亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期4,509亿台币,利率为0.87%;91天期910.5亿台币,利率为0.93%;182天期247亿台币,利率为1.05%.另外,今日有364天期定期存单发行,金额1,000亿台币.

央行上日共发行1,129亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆7,116.2亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为负477亿台币;至周日,累计超额准备为负1,273亿,加计前期1%的超额准备为负346亿台币.(完)