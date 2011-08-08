〔欧洲经济〕英国财相奥斯本呼吁欧洲加强金融整合,解决债务危机

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦8月8日电---英国财政大臣奥斯本(George Osborne)周一在每日电讯报的评论文章指出,加强金融整合是欧元区债务危机唯一可行的长期解决对策.
奥斯本指出,欧元的前途面临危险,欧债危机可能会削弱欧元,而且可能对英国造成灾难性後果.
奥斯本指出,各国必须提出处理过高赤字、改善竞争力及强化金融体系的可靠计画,但全球危机无法由各国独力解决,欧元区国家必须迅速行动,兑现承诺.
奥斯本表示,他计画秋季推出重大计画,刺激国内经济成长,暗示将有许多措施,例如减税及减少企业管制.
他亦呼吁欧洲财长研究推出欧元债券."欧元区国家必需接受货币联盟残酷的必然结果,从单一货币进展到加强财政整合....如果要让投资人相信欧元的长远未来,现在需要严肃考虑欧元债券等解决对策."(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
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