〔中国金融〕中国对美国公债应采取"不买不卖"策略--前人大副委员长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月8日电---中国全国人大常委会原副委员长成思危周一表示,中国应继续坚持在美国公债上的投资,并采取"不买不卖"的策略.此前美国债信遭调降,随後亚洲股市应声大挫.
在接受Reuters Insider电视访问时,成思危称中国应将未来新增的外汇储备用于购买美国公债以外的政府债券.
"在我看来,目前最佳的策略是不买不卖...我想这可能是最好的策略,"成思危表示.
标准普尔上周五调降美国最高的AAA债信评级,因对其不断上升的债务负担及华府或无法控制预算赤字表示担忧.[ID:nCN1880785]
长期而言,这可能削弱美元.自中国成为美国公债最大外国买家之後,这也成为了中国的一大痛处.(完)
--编译 梁睿雪;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。