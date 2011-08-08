〔台湾汇市〕台币兑美元收平,外资汇出但出口商卖汇盘有撑

路透台北8月8日电---台币兑美元TWD=TP周一收在平盘.美债信评遭调降,打压风险交易意愿,台股大跌逾三百点,外资持续汇出,但出口商卖压沉重且央行盘中不时调节,令台币波动幅度受限.

汇银人士表示,尽管上周五美国非农就业数据优于预期,但仍不敌美债降评所带来的悲观情绪,全球经济弥漫着二次衰退的疑虑,美元空单回补纷纷出笼,使得商品货币跌幅颇重,尤其是先前涨势不断的韩元等亚币显得失色不少.

不过,他们指出,在台北外汇市场中,外商有买汇需求但追价企图不强烈,加上持续见到出口商抛出美元部位,令台币走势获得支撑,盘中波动幅度并不大.

"上方出口商卖压重,下方外商银买单厚...加上台币之前没像其他亚币升那麽多,现在贬值空间相对也比较小,"一位本地银行人士称.

另外,交易商表示,央行维持汇价稳定的政策,于台币剧烈波动时,适时进场调节.

他们预估,台币兑美元明日先看29.0上下区间,并持续关注台股走势.待这波出口商卖单逐渐消化,亦或是外商银行加大买汇力道,台币才会有大幅贬值的可能.

周二(8月9日)美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将举行为期一天的利率会议,会後将公布利率决定和政策声明.市场人士关注其是否会推出进一步刺激经济的举措.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘大跌3.82%,报7,552.80点;外资及陆资在台股扩大卖超315.13亿台币,已连续五日卖超,累计金额为765.64亿.[ID:nCT0389242]

在新兴汇市,韩元KRW=周一创下近九个月来单日最大跌幅,因适值欧美疑虑升高之际,投资者持续削减新兴亚洲货币及股市的风险敞口.[EMRG/SGCN]

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