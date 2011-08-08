〔企业结盟〕法国GDF Suez计画与中国投资公司(CIC)合组联盟--回声报

路透巴黎8月8日电---法国回声报周一报导,法国公用事业GDF SuezGSZ.PA计画与中国投资公司(CIC)将结盟,以协助GDF Suez在亚太地区的拓展.

报导称,根据双方协议,在今年年底之前透过提高资本,中国投资公司可拥有GDF Suez的天燃气及石油探勘和制造部门约30%股权.但该报并未说明消息来源.

回声报说,中国投资公司将参与GDF在亚太地区除了直接在中国地区之外的投资,它也将协助GDF取得中国银行的融资和合约.

中国投资公司并将投注20亿-30亿欧元(28.2亿-42.3亿美元)以取得GDF部门的股权.

该报称,GDF将在周三公布上半年业绩报告时宣布这项结盟.

但GDF一位发言人士不愿对此置评.(完)