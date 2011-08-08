〔企业结盟〕法国GDF Suez计画与中国投资公司(CIC)合组联盟--回声报

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透巴黎8月8日电---法国回声报周一报导,法国公用事业GDF SuezGSZ.PA计画与中国投资公司(CIC)将结盟,以协助GDF Suez在亚太地区的拓展.
报导称,根据双方协议,在今年年底之前透过提高资本,中国投资公司可拥有GDF Suez的天燃气及石油探勘和制造部门约30%股权.但该报并未说明消息来源.
回声报说,中国投资公司将参与GDF在亚太地区除了直接在中国地区之外的投资,它也将协助GDF取得中国银行的融资和合约.
中国投资公司并将投注20亿-30亿欧元(28.2亿-42.3亿美元)以取得GDF部门的股权.
该报称,GDF将在周三公布上半年业绩报告时宣布这项结盟.
但GDF一位发言人士不愿对此置评.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。