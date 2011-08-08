〔国际油市〕原油期货下跌3美元,美国降评引发需求前景疑虑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月8日电---国际原油期货周一下跌3美元,上周标准普尔调降美国信用评等,引发对美国石油需求前景的疑虑.
美国遭降评,加上欧债危机可能扩大的疑虑,令市场信心不足.为稳定投资人信心,七国集团(G7)表明信任美国公债,亦相信欧洲央行的救援措施.
"由于降评,美国的借款成本将会升高,"Newedge交易主管Ken Hasegawa指出."美国将必须收紧资金流动以降低赤字.这可能会使美国民众消费减少,降低石油需求."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。