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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 15:08 BJT

〔国际油市〕原油期货下跌3美元,美国降评引发需求前景疑虑

路透新加坡8月8日电---国际原油期货周一下跌3美元,上周标准普尔调降美国信用评等,引发对美国石油需求前景的疑虑.

美国遭降评,加上欧债危机可能扩大的疑虑,令市场信心不足.为稳定投资人信心,七国集团(G7)表明信任美国公债,亦相信欧洲央行的救援措施.

"由于降评,美国的借款成本将会升高,"Newedge交易主管Ken Hasegawa指出."美国将必须收紧资金流动以降低赤字.这可能会使美国民众消费减少,降低石油需求."

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