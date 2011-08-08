〔台湾债市〕殖利率震荡收升,美债遭降评後解套卖压大于追多意愿

路透台北8月8日电---在美国公债遭降评後,台湾债市殖利率周一震荡收升,全球金融市场惴惴不安,而美国联邦储备理事会(FED)明日将召开会议前夕,台债殖利率因短线跌幅已深,解套卖压大于追多意愿.

交易员指出,从今日台股盘中急杀逾5%,台债殖利率跌幅却有限,且终端买盘亦显观望来看,殖利率短线料不致于进一步大幅下探.市场关注焦点在于美国周二的政策会议声明.[ID:nCN1881349](台湾时间周三凌晨).

进而,全球央行将如何因应这一次的经济放缓甚或衰退疑虑,例如联合干预或是进一步宽松,将至关重要.

"未来两周全球主要央行的动态很重要,预期会有快速的调整,"一证券商交易人士表示.

"现在不容易有view,要看每天最新的讯息来判断,最主要看end-user(终端买盘)有没有进场,"他称.

市场人士预估五年券100/6A00106=TWO明日主要交易区间在1.08-1.10%;10年券A00105=TWO则可能在1.37-1.40%.

信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.亚洲市场周一变动剧烈,股市全面下挫,日股下挫逾2%,沪市上证指数亦重挫3.8%.[ID:nCN1880839]

台湾股市.TWII继上周五暴跌5.58%後,周一收盘续挫3.82%,来到7,552.80点的去年7月以来最低收位.

上周五在标准普尔宣布下调美债评等前,美国公债价格下跌,成交放量,因意大利采取措施阻止欧洲债务危机蔓延.指标10年期公债US10YT=RR价格大跌1-13/32,收益率报2.56%.周一在电子盘中则是在2.54%上下震荡.[ID:nCN1881131]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +1.65 1.1050 1.0860-1.1050 163.0

10 100/5 A00105=TWO +0.42 1.3975 1.3750-1.4050 80.0

20 100/7 A00107=TWO -1.50 1.7900 *1.7900-1.7985 2.0

30 100/8 A00108=TWO +1.50 1.9350 1.9205-1.9390 4.5

* 表创该期券交易以来殖利率日低

一外商银交易人士表示,标普较市场预期的提早调降美债评等,造成市场疑虑,但是全球央行满手美债,不至于减持部位,因此美债偏空讯息,今日在亚洲市场反应不大,加以亚股大跌,亦抑制殖利率弹升.

他认为,重点在于美国若祭出第三波量化宽松政策(QE3),美债殖利率曲线长端料持续下压,殖利率曲线或趋平.

而之後在9月底央行会议临近前,台债交易员也将渐渐开始重新审视台湾央行这次升息循环的句点将落在何时.目前台债主要已反应央行在第三季及第四季底会议均将升息.

台湾主计处上周五公布,7月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.32%,低于路透调查的成长1.90%.[ID:nCT0387616]

证券商交易人士表示,美国若推出QE3,在拯救美国经济免于衰退边缘的同时,却可能向亚洲输出通膨,恐对债市不利.

年期 期别 收盘价

30 100/4 A00104=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7900

10 100/5 A00105=TWO 1.3975

5 100/6 A00106=TWO 1.1050

2 100/3 A00103=TWO 0.8350 (完)