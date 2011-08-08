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债券 | 2011年 8月 8日 星期一 15:41 BJT

《外汇动态》欧元兑美元攀升,受欧洲央行买债提振

0729GMT---欧元兑美元EUR=升至1.4395美元左右,交易商指称因欧洲央行买进西班牙及意大利公债.上档停止单料在1.4440及7月底高点附近的1.4520.

"美元今天应该要偏弱,我很惊讶开盘以後美元没有更弱,"一交易商称."受到欧洲央行买债支撑,伦敦市场一直有欧元买盘."(完)

--编译 蔡美珍;审校 龚芳

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