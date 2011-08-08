《热点透视》标普调降美国债信评级的时机恰到好处

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Agnes T. Crane 编译 程琳

路透纽约8月6日电---标准普尔调降美国债信评级的时机真是再好不过了.市场可能陷入震荡,但目前利率还处于历史低点,而且全球都在预期经济将再次滑坡的时候,美国公债还是不乏买家接盘.投资者周一返回市场的第一反应会是慌乱,但如果标普是等市场行动之後再作打算,後果恐怕严重得多.

归根到底,标普的评级决定本不该带来冲击.该机构从未隐瞒自己期望得到的美国债务上限协商结果,就是削减约4万亿(兆)美元赤字,并拿出可靠的长期减赤计划.而这两个期待均以落空告终.

然而,尽管预期美国评级会被下调,上周投资者还是在金融市场跌势中躲进美国公债避险.10年期美国公债收益率(殖利率)最低挫至2.34%.由于其他投资选择寥寥无几,在这种动荡时期,美国对投资者的吸引力不会因为一家评级机构调降评级而改变.

无论如何,惠誉和穆迪确认美国AAA评级的事实,应能限制信贷市场跌幅,因为只能持有AAA级别债券的投资者也可以这两家机构的评级为准.

另外,即便标普做出其他决定,未必能给市场带来多大益处.首先,如果标普在勤勤表态之後反而确认美国评级为AAA,就会失信于投资者,後果将不仅仅为其初步估算的2万亿美元误差那麽简单.[ID:nCT0388670]

更糟的是,这等于是向华府传达信号:即玩弄政治把戏不会带来恶果.与其等到全球投资者来惩罚美国领导层的过错,倒不如让标普来做.欧元区困境足以引以为戒:投资者很快就会失去信心,而重建信心真的很难.

标普史无前例的调降美国评级,给美国议员敲响了警钟,若他们管不好自己的债务,又想将债权人挟作人质,就会付出代价.若失去AAA的桂冠可以制止美国府会纷争,总比等着市场爆发要好得多.(完)