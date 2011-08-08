《外汇动态》欧洲央行祭出买债法宝,但欧元/美元卖方不受动摇

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0743GMT---据称欧元/美元EUR=在1.4420-50美元区域仍有卖单,尽管交易商已传出欧洲央行扩大买债范围至意大利及西班牙公债.
或许交易商是认为,欧洲央行已经动用这项强力武器,欧洲央行或许会发现下列两种情况:一是这项武器的火药太少无法扭转市场气氛,或者更糟的是,火药已经受潮,没有效果.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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