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市场报道 | 2011年 8月 8日 星期一 16:34 BJT

《外汇动态》欧洲央行祭出买债法宝,但欧元/美元卖方不受动摇

0743GMT---据称欧元/美元EUR=在1.4420-50美元区域仍有卖单,尽管交易商已传出欧洲央行扩大买债范围至意大利及西班牙公债.

或许交易商是认为,欧洲央行已经动用这项强力武器,欧洲央行或许会发现下列两种情况:一是这项武器的火药太少无法扭转市场气氛,或者更糟的是,火药已经受潮,没有效果.(完)

--编译 蔡美珍;审校 白云

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