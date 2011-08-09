台湾已公布经济指标--2011/8/9

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)7月 +1.32% +1.93% 9/5 --
外汇存底(亿美元) 7月底 4,007.66 4,003.26 9/5 --
*商品出口(y/y) 7月 +17.6% +10.8% 9/8 --
*商品进口(y/y) 7月 +14.0% +12.5% 9/8 --
领先指标(m/m) 6月 +0.2% +0.2%r 8/26 --
M2货币总计数(y/y) 6月 +5.99% +6.14% 8/25 --
重贴现率(%) 6月30日 1.875% 1.75% -- --
外销订单(y/y) 6月 +9.18% +11.53% 8/19 --
工业生产(y/y) 6月 +3.61% +7.56%-r 8/23 --
季调失业率 6月 4.40% 4.41% 8/22 --
经常帐盈馀(亿美元) 第一季 +107.5 +92.5-r 8/19 --
国际收支(亿美元) 第一季 +45.9 +34.0 8/19 --
国内生产总值统计值(GDP)第二季 +4.88%-p +6.55%-p 8/18 --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.
"*" 表新增. (完)
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--记者 张雅菁; 审校 杨淑祯
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)