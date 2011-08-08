(重温稿)《中国公开市场预测》一年央票发行量较上周倍增,收益率料续持平

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 明日一年央票发行量20亿元,较上周增一倍
* 资金面已有缓解,但收益率倒挂致需求仍不足
* 全球市场动荡,央行维稳下收益率料续持平
路透上海8月8日电---中国央行公开市场周二将招标发行20亿元人民币一年期央票,发行量较上周增加一倍.虽然资金面较前期已有明显缓解,但一二级市场收益率倒挂使得央票需求仍然不足,预计明日一年期品种中标收益率仍将持稳.
央行上周二招标发行的10亿元一年期央票,中标收益率连续五周持平于3.4982%;央行同日没有进行正回购操作.
北京银行交易员称,"才20亿(元)啊,那我觉得收益率不会变,...央行不会为了就多发10亿,去扰乱市场预期的."
她并表示,预计本周央行或通过增加正回购和三个月央票操作以平滑到期,因为从下半年整体情况来看,公开市场资金到期量仍偏少.
中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报在3.7262%,较上月末的高点3.90%虽已有所回落,但一二级仍倒挂约20个基点(bp).
另有一券商交易员表示,美国主权评级被调降正引发全球经济忧虑和金融市场动荡,部分投资者对中国央行升息的预期有所降温.央行这个时候预计会先维稳市场,等待事态影响的进一步明朗.因此,具有指标性意义的一年央票发行收益率应该不会变.
中国人民币利率互换(IRS)周一全线下跌,标普调降美债信用评级使得避险情绪陡然升温,紧缩政策料暂缓令债市暖意袭人.不过IRS跌幅下午有所收敛,显示市场过度反应後正在修正预期,且流动性走向也令IRS市场存在不确定性.[ID:nCN1883475]
央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.
央行公开市场此前连续三周维持净投放,其中上周放量至440亿元.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) 20
(周四) 待定
正回购 (周二) 待定
(周四) 待定
央票到期 830
正回购到期 1,090
====================================(完)
--发稿 周晓峰; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。