(重温稿)《中国公开市场预测》一年央票发行量较上周倍增,收益率料续持平

* 明日一年央票发行量20亿元,较上周增一倍

* 资金面已有缓解,但收益率倒挂致需求仍不足

* 全球市场动荡,央行维稳下收益率料续持平

路透上海8月8日电---中国央行公开市场周二将招标发行20亿元人民币一年期央票,发行量较上周增加一倍.虽然资金面较前期已有明显缓解,但一二级市场收益率倒挂使得央票需求仍然不足,预计明日一年期品种中标收益率仍将持稳.

央行上周二招标发行的10亿元一年期央票,中标收益率连续五周持平于3.4982%;央行同日没有进行正回购操作.

北京银行交易员称,"才20亿(元)啊,那我觉得收益率不会变,...央行不会为了就多发10亿,去扰乱市场预期的."

她并表示,预计本周央行或通过增加正回购和三个月央票操作以平滑到期,因为从下半年整体情况来看,公开市场资金到期量仍偏少.

中央国债登记结算公司央行票据收益率曲线<0#CCBYBMK=>最新报价显示,一年期品种最新收益率报在3.7262%,较上月末的高点3.90%虽已有所回落,但一二级仍倒挂约20个基点(bp).

另有一券商交易员表示,美国主权评级被调降正引发全球经济忧虑和金融市场动荡,部分投资者对中国央行升息的预期有所降温.央行这个时候预计会先维稳市场,等待事态影响的进一步明朗.因此,具有指标性意义的一年央票发行收益率应该不会变.

中国人民币利率互换(IRS)周一全线下跌,标普调降美债信用评级使得避险情绪陡然升温,紧缩政策料暂缓令债市暖意袭人.不过IRS跌幅下午有所收敛,显示市场过度反应後正在修正预期,且流动性走向也令IRS市场存在不确定性.[ID:nCN1883475]

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前连续三周维持净投放,其中上周放量至440亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 20

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 830

正回购到期 1,090

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