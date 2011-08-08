〔韩国汇市〕韩元兑美元收贬1.4%,盘中触及六周低位

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月8日电---韩国韩元兑美元KRW=周一创下近九个月来最大跌幅,因全球经济成长疑虑增温及标准普尔调降美国评等,打击韩股重挫.
韩元兑美元在本地市场收报1,082.5,跌幅1.4%,为2010年11月底以来最大单日贬幅.
韩元盘中一度贬至1,084.6,为6月底以来最弱价位,上周韩元兑美元已贬值1.2%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。