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亚洲 | 2011年 8月 8日 星期一 17:23 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元收贬1.4%,盘中触及六周低位

路透首尔8月8日电---韩国韩元兑美元KRW=周一创下近九个月来最大跌幅,因全球经济成长疑虑增温及标准普尔调降美国评等,打击韩股重挫.

韩元兑美元在本地市场收报1,082.5,跌幅1.4%,为2010年11月底以来最大单日贬幅.

韩元盘中一度贬至1,084.6,为6月底以来最弱价位,上周韩元兑美元已贬值1.2%.

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