(重发)《热点透视》中国抨击美国债务问题可能引来反作用

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(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 蔡美珍

路透香港8月8日电---上周末美国信用评等遭调降後,中国官方媒体对美国经济政策的严词批判,有可能引发反作用.官方媒体猛烈抨击外国弊病,或许是企图让国内注意力远离日前的动车追尾事件.但北京要付出的代价可能是美国对汇率及中美贸易等议题加大施压.

在标准普尔摘掉美国的AAA顶级评等之後,被视为共产党喉舌的新华社提出了两项主张.首先,它要求对美国债务进行国际监督,并确保中国的美元资产安全.这种论调不算陌生.第二个要求则更有新意,建议美国削减军事支出,以协助改善庞大预算赤字.这反映出北京对一些军事议题的疑虑,包括近期美国在南海争议水域进行军事演习.美国副总统拜登近日即将访问中国,对台军售料将成为议题.

贬低美国是符合中国利益.由于中国只允许人民币兑美元缓慢升值,美元走弱对中国具有贸易益处,尽管美国需求放缓,终将损及中国出口.中国严控汇率机制,也是美国-中国2010年双边贸易赤字大增20%至2,730亿美元的原因之一.在全球复苏疑虑恶化之际,相信北京会更希望控制住人民币,以协助出口.

但来自官方媒体的警告缺乏说服力.中国是美国国债最大持有国,中国别无选择只能继续买进.没有别的市场能有美国公债那样的深度,足以停泊中国3.2万亿(兆)美元外汇储备的大部份.

中方对美国削减军费的希望想必会落空.更有甚者,中国媒体对美国军事政策指手划脚,将会给美国国会政客发挥的题材,把中国描绘成威胁美国安全的势力.国会议员的反应可能是提议贸易报复,并拉高分贝抨击人民币汇率不够弹性.由于牵涉的利害关系甚大,中央媒体措词需要慎选.(完)