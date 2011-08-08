〔背景资料〕台湾股票集中市场外资10大单日卖超纪录一览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月8日电---受到市场忧心美国经济可能陷入二次衰退,美国公债评等遭到降级的双重打击,台股周一重挫3.82%,外资及陆资大举卖超315.13亿台币,为历来第五大单日卖超金额.
据台湾证交所数据,这亦为2008年美国次级房贷风波以来,再次见到外资大动作减码台股.
信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.[ID:nCN1880839]
以下为外资在台湾股票集中市场历年来十大卖超记录:
日期 金额(台币) 事件 台股指数表现
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2007年 7月27日 -623.98亿 次贷风波,美股拖累 -404.14点/4.22%,至9,162.28点
2007年 3月12日 -549.37亿 台积电钜额交易 +60.95点/0.81%,至7,629.15点
2007年 8月01日 -489.92亿 次贷风波,美股拖累 -395.37点/4.26%,至8,891.88点
2007年 8月16日 -384.48亿 次贷风波,美股拖累 -391.67点/4.56%,至8,201.37点
*2011年 8月08日 -315.13亿 美国公债评等遭降级 -300.33点/3.82%,至7,552.80点
2007年 8月17日 -293.61亿 次贷疑虑,主要股市跌 -111.08点/1.35%,至8,090.29点
2007年 3月01日 -282.85亿 中国股市挫跌,引发全球股灾 -223.29点/2.83%,至7,678.67点
2008年 3月17日 -279.52亿 亚股重挫,总统选前不确定 -155.93点/1.91%,至8,005.46点
2007年 8月10日 -278.85亿 次贷风波,美股拖累 -251.29点/2.74%,至8,931.31点
2007年 7月30日 -277.78亿 次贷风波,美股拖累 -89.71点/0.98%,至9,072.57点
2008年 3月27日 -255.97亿 台币升值打击电子及寿险股 -162.07点/1.85%,至8,605.95点 (完)
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--记者 张雅菁; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。