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亚洲 | 2011年 8月 10日 星期三 15:38 BJT

〔背景资料〕台湾股票集中市场外资10大单日卖超纪录一览

路透台北8月10日电---因美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺维持近零利率将至少再两年,台股周三随美股反弹大涨,但外资则连续第三日卖超台股逾300亿台币,创下历来第六大单日卖超金额.

美联储周二采取了史无前例的举措,承诺近零利率政策将至2013年中期,并称美国经济增长步伐要远较预期疲弱,并考虑是否将进一步采取行动.[ID:nCN1888763]

信评机构标准普尔上周五将美国顶级AAA长期信用评等下调一个级距至AA+,引发全球金融市场动荡.[ID:nCN1880839]

以下为外资在台湾股票集中市场历年来十大卖超记录:

日期 金额(台币) 事件 台股指数表现

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2007年 7月27日 -623.98亿 次贷风波,美股拖累 -404.14点/4.22%,至9,162.28点

2007年 3月12日 -549.37亿 台积电钜额交易 +60.95点/0.81%,至7,629.15点

2007年 8月01日 -489.92亿 次贷风波,美股拖累 -395.37点/4.26%,至8,891.88点

2007年 8月16日 -384.48亿 次贷风波,美股拖累 -391.67点/4.56%,至8,201.37点

2011年 8月09日 -330.50亿 美国公债评等遭降级 -59.68点/0.79%,至7,493.12点

*2011年 8月10日 -317.61亿 FED维持零利率并称景气疲弱 +243.20点/3.25%,至7,736.32点

2011年 8月08日 -315.13亿 美国公债评等遭降级 -300.33点/3.82%,至7,552.80点

2007年 8月17日 -293.61亿 次贷疑虑,主要股市跌 -111.08点/1.35%,至8,090.29点

2007年 3月01日 -282.85亿 中国股市挫跌,引发全球股灾 -223.29点/2.83%,至7,678.67点

2008年 3月17日 -279.52亿 亚股重挫,总统选前不确定 -155.93点/1.91%,至8,005.46点

台湾股市相关消息,请点选[TW-STX-CMN] (完)

--记者 李盈茜; 审校 丁淑琴

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