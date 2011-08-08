〔台湾货币市场〕短率大致平稳,股市重挫後或有资金转进货市(更新版)

(更新拆款及准备金数据)

* 短率大致持平

* 股市连两日重挫或将引发资金前进货市避险

记者 高洁如

路透台北8月8日电---台湾银行间短期利率周一大致持平上日,市场资金水位持续平稳,不过股市连两日大幅重挫,交易人士认为投信资金可能会先撤出台股,短期内将在货市避险,这将令短票利率偏软.

台湾股市.TWII连着两日重挫,跌幅累计超过8%以上.交易人士表示,近期来自政府退休基金的资金撤出银行定存,转向股市,让不少大型的银行都感受到存款流失的压力,资金水位并不算很充裕.不过尽管少数银行资金偏少,但并不算难调入.

但另一方面,股市大跌令投信端抽出资金,流往货币市场短暂停泊,交易商预期短期内短票市场的资金供应不虞匮乏,不过长线的影响则待观察.

"近期资金流出,法人像是劳退进场护盘股市...我们钱不太够,"一大型公营银行交易员称.

金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.385%,同上日;区间为0.286-0.76%,亦同上日.

至于央行则是暂时维持着委托银行代收隔夜资金利率在0.379%不变.

2-7天拆款利率区间同上交易日在0.379-0.800%.

台湾股市周一在美国评级被信评机构调降之後,收盘暴跌3.82%,创去年7月以来的收盘新低位,跟随亚洲股市的颓势.

**短票利率持续偏软**

短票方面,票券商表示,今日银行端仍有不低的询价买票意愿,但法人一方的资金供给相当充足,未来甚至在股市资金流入短暂避险下,有令短票利率偏软的情况.

不过长期来看,交易商则认为,投信基金可能在美国评等被调降之後,重新配置股、债的投资比重,这就可能出现资金新一轮大幅的交换流动.

30天期内短票主要利率多集中在0.86%,同上日.

台湾央行今日共发行6,666.5亿台币存单.相较存单到期金额7,441亿,存单发行馀额减少774.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共1兆6,077.5亿台币,除周一之外,本周余日的到期情况为:周二567亿、周三4,047亿、周四1,143亿、周五2,879.5亿.

本周主要紧缩因子除了今日1,000亿台币央行一年期存单交割之外,周四还有300亿台币国库券交割.[ID:nCT0387090]

拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为187亿台币,累计超额准备为负1,086亿台币,加计前期1%的超额准备为负159亿台币.

**公债附买回利率**

债市同业附买回(RP)利率台湾债市同业附买回(RP)利率在亚洲市场大幅动荡下,仍呈平稳走势.资金调度人士指出,受到美债被降评、担忧全球景气衰退等因素影响,全球股汇市剧烈波动,预料短期在资金大幅进出下,将对RP市场造成间接冲击.

另外,有银行人士表示,润成并购南山联贷案订于周三(10日)签约,银行团大多已经准备好贷款,但自8月中旬开始,仍需留意资金是否会自附买回市场抽离.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,与上日相同.(完)