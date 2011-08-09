(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致平稳,股市重挫後或有资金转进货市

国际油市：美国制裁伊朗提振油价小涨，但美国产量上升抑制涨势
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
* 短率大致持平
* 股市连两日重挫或将引发资金前进货市避险
记者 高洁如
路透台北8月8日电---台湾银行间短期利率周一大致持平上日,市场资金水位持续平稳,不过股市连两日大幅重挫,交易人士认为投信资金可能会先撤出台股,短期内将在货市避险,这将令短票利率偏软.
台湾股市.TWII连着两日重挫,跌幅累计超过8%以上.交易人士表示,近期来自政府退休基金的资金撤出银行定存,转向股市,让不少大型的银行都感受到存款流失的压力,资金水位并不算很充裕.不过尽管少数银行资金偏少,但并不算难调入.
但另一方面,股市大跌令投信端抽出资金,流往货币市场短暂停泊,交易商预期短期内短票市场的资金供应不虞匮乏,不过长线的影响则待观察.
"近期资金流出,法人像是劳退进场护盘股市...我们钱不太够,"一大型公营银行交易员称.
金融业隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.385%,同上日;区间为0.286-0.76%,亦同上日.
至于央行则是暂时维持着委托银行代收隔夜资金利率在0.379%不变.
2-7天拆款利率区间同上交易日在0.379-0.800%.
台湾股市周一在美国评级被信评机构调降之後,收盘暴跌3.82%,创去年7月以来的收盘新低位,跟随亚洲股市的颓势.
**短票利率持续偏软**
短票方面,票券商表示,今日银行端仍有不低的询价买票意愿,但法人一方的资金供给相当充足,未来甚至在股市资金流入短暂避险下,有令短票利率偏软的情况.
不过长期来看,交易商则认为,投信基金可能在美国评等被调降之後,重新配置股、债的投资比重,这就可能出现资金新一轮大幅的交换流动.
30天期内短票主要利率多集中在0.86%,同上日.
台湾央行今日共发行6,666.5亿台币存单.相较存单到期金额7,441亿,存单发行馀额减少774.5亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期共1兆6,077.5亿台币,除周一之外,本周余日的到期情况为:周二567亿、周三4,047亿、周四1,143亿、周五2,879.5亿.
本周主要紧缩因子除了今日1,000亿台币央行一年期存单交割之外,周四还有300亿台币国库券交割.[ID:nCT0387090]
拆款中心数据PIBC显示,周一当日超额准备为187亿台币,累计超额准备为负1,086亿台币,加计前期1%的超额准备为负159亿台币.
**公债附买回利率**
债市同业附买回(RP)利率台湾债市同业附买回(RP)利率在亚洲市场大幅动荡下,仍呈平稳走势.资金调度人士指出,受到美债被降评、担忧全球景气衰退等因素影响,全球股汇市剧烈波动,预料短期在资金大幅进出下,将对RP市场造成间接冲击.
另外,有银行人士表示,润成并购南山联贷案订于周三(10日)签约,银行团大多已经准备好贷款,但自8月中旬开始,仍需留意资金是否会自附买回市场抽离.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.65-0.68%,与上日相同.(完)
--集体采写 李盈茜; 审校 林高丽 /杨淑祯
能源服务企业贝克休斯(Baker Hughes) 周五表示，2月3日当周，美国活跃钻机数量增加17座，总数达到583座，为2015年10月以来最高。(完)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0782 1.0781 +0.01 +2.56 1.0513 美元/日圆 112.27 112.70 -0.38 -3.94 116.87 欧元/日圆 121.09 121.49 -0.33 -1.66 123.14 美元/瑞郎 0.9917 0.9924 -0.07 -2.56 1.0178 英镑/美元 1.2491 1.2485 +0.05 +1.26 1.2336 美元/加元 1.3018 1.3022 -0.03 -3.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.7988 6.8003 -0.02 -2.49 6.9726 澳元/美元
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)