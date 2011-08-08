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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 06:32 BJT

《日本重要政经日程》--8月9日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月8日(一)

2350 - 日本央行公布7月11-12日政策会议记录

8月9日(二)

-- - 财务大臣野田佳彦、经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後召开记者会

0130 - 40年期政府公债标售,结果于0345GMT公布

0500 - 7月消费者信心指数

0600 - 大冢Holdings第一季财报.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪; 审校 高琦

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