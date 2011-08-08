全球外汇市场8月9日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 日本财务大臣野田佳彦、经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後召开记者会
0130 - 澳洲7月NAB企业现况/信心指数
0130 - 澳洲6月房屋融资
0500 - 日本7月消费者信心指数
0545 - 瑞士第三季消费者信心指数
0600 - 德国6月贸易收支
0645 - 法国截至6月的预算
0830 - 英国6月工业生产及制造业产出
0830 - 英国6月贸易收支
1145 - 美国8月6日当周ICSC/高盛连锁店销售
1230 - 美国第二季生产率环比年率/单位劳工成本
1255 - 美国Redbook连锁店销售
1400 - 美国8月IBD消费者信心指数
-- - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开会议,预计1815GMT宣布利率决议
2350 - 日本国内企业物价指数(CGPI)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 杜明霞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。