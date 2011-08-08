版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 07:06 BJT

全球外汇市场8月9日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 日本财务大臣野田佳彦、经济财政大臣与谢野馨在内阁会议後召开记者会

0130 - 澳洲7月NAB企业现况/信心指数

0130 - 澳洲6月房屋融资

0500 - 日本7月消费者信心指数

0545 - 瑞士第三季消费者信心指数

0600 - 德国6月贸易收支

0645 - 法国截至6月的预算

0830 - 英国6月工业生产及制造业产出

0830 - 英国6月贸易收支

1145 - 美国8月6日当周ICSC/高盛连锁店销售

1230 - 美国第二季生产率环比年率/单位劳工成本

1255 - 美国Redbook连锁店销售

1400 - 美国8月IBD消费者信心指数

-- - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)召开会议,预计1815GMT宣布利率决议

2350 - 日本国内企业物价指数(CGPI)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 杜明霞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐