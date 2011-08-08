〔东京汇市〕避险心态高炽再度推升日圆和瑞郎

2244GMT---日圆、瑞郎和美元周二盘初在亚洲市场上涨,因美国评等遭标准普尔调降引发风险资产的庞大卖压,股市、大宗商品和原油均遭抛售.全球再滑入衰退的疑虑升温,CBOE波动率指数跳升50%,为2010年5月以来最高.