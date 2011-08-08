〔东京汇市〕避险心态高炽再度推升日圆和瑞郎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2244GMT---日圆、瑞郎和美元周二盘初在亚洲市场上涨,因美国评等遭标准普尔调降引发风险资产的庞大卖压,股市、大宗商品和原油均遭抛售.全球再滑入衰退的疑虑升温,CBOE波动率指数跳升50%,为2010年5月以来最高.
美元兑瑞郎CHF=一度触及0.7482瑞郎的纪录低点,稍後扳回部分跌幅,报0.7548瑞郎.美元兑日圆JPY=也跌至77.63日圆,此前在EBS交易平台跌至约77.45日圆.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。