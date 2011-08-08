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亚洲 | 2011年 8月 9日 星期二 06:58 BJT

〔东京汇市〕避险心态高炽再度推升日圆和瑞郎

2244GMT---日圆、瑞郎和美元周二盘初在亚洲市场上涨,因美国评等遭标准普尔调降引发风险资产的庞大卖压,股市、大宗商品和原油均遭抛售.全球再滑入衰退的疑虑升温,CBOE波动率指数跳升50%,为2010年5月以来最高.

美元兑瑞郎CHF=一度触及0.7482瑞郎的纪录低点,稍後扳回部分跌幅,报0.7548瑞郎.美元兑日圆JPY=也跌至77.63日圆,此前在EBS交易平台跌至约77.45日圆.

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